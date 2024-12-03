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انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2-الريمونتادا» بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

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انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2-الريمونتادا» بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2-الريمونتادا» بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:41 صباحاً - يُقام، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، العرض الأول والخاص لفيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" بإحدى مولات مدينة 6 أكتوبر.

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ويقام العرض الخاص بحضور أبطاله نور النبوي، أحمد غزي، وكزبرة. الفيلم الذي يُعدُّ جزءًا ثانيًا من سلسلة "الحريفة" التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يتابع رحلة أبطال العمل بعد فوزهم بالبطولة وعودتهم إلى الجامعة مع انضمام أعضاء جدد للفريق، سواء من الرجال أو النساء. 

الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

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وكانت قد  طرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوسترات الرسمية والفردية  للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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