عاش ومات أميا، اليوم الذكرى الخامسة لرحيل شعبان عبد الرحيم مطرب أنا بكره إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:04 صباحاً - شعبان عبد الرحيم، مطرب شعبي مصري بسيط تميز بالتلقائية، صاحب شكل وأداء ولون مميز ملابسه غريبة وغير متناسقة، عرف بمطرب الميكروباصات، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي قدمها عام 2000، وكانت سبب شهرته، وسمي بسببها براعي الكراهية لإسرائيل، أطلق عليه زملاؤه المطربين وزير الحنية وعمدة الفنانين، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2019.



ولد قاسم عبد الرحيم حسن الشهير بـ شعبان عبد الرحيم عام 1957 بحي الشرابية بالقاهرة ولولادته في شهر شعبان اختار لنفسه اسمًا فنيًّا شعبان عبد الرحيم، عاش ومات أميًّا لا يعرف القراءة والكتابة، بدأ حياته العملية بمهنة مكوجي، واشتهر بالغناء بين أقرانه وفي أفراح أقاربه وجيرانه، وشاءت الصدفة أن يسمعه أحد أصحاب محلات الكاسيت فأنتج له شريطًا مقابل 100 جنيه، شعبان يغني وصاحب المحل يروج لأشرطته ويكسب المئات بل الآلاف من الأموال، فكانت بداية شهرته.

كنت شقي جدا في طفولتي

يقول شعبان عبد الرحيم عن نشأته: كنت شقي جدًّا وأنا طفل، وأنا من منطقة الشرابية وهي منطقة معروفة بالمشكلات وكافة الأطفال فيها أشقياء، فلم ألتحق بالمدرسة ولم أتعلم القراءة والكتابة، تنقلت بين المناطق الشعبية، وكانت آخر محطاتي في الهرم.

المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم

أول اغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم اغنية "أحمد حلمى أتجوز عايدة وكتب كتابهم الشيخ رمضان"، تبعها عدد كبير من الاغانى منها: هبطل السجاير وأكون إنسان جديد، شعبانيات، اللى يخاف يروح، ياقلبى أبكى، ما بحبش المشاكل”، وأصبحت أغانيه تردد في الميكروباصات وفى المحال التجارية، إلا أن أغنية (أنا بكره إسرائيل) كانت الأكثر شهرة وتوزيعا محليا وعربيا وعالميا، وكان قد استوحاها من احداث المقاومة الفلسطينية، ليكون أول مطرب يتعرض لإسرائيل بالكراهية علنيا.

أشرف حرامى فى السينما

نظرا لنجاح اغانى شعبان عبد الرحيم اتجه الى الغناء والتمثيل فى السينما والمسرح، فقدم للسينما أدوارا فى أفلام منها: فلاح في الكونجرس، مواطن ومخبر وحرامى، عفاريت الأسفلت، رشة جريئة، طب شعبي، أشرف حرامى، توتى فروتى،



وفى المسرح قدم شعبان عبد الرحيم: حبيبي المضروب، سيبونى أغنى، مرسى عاوز كرسى، دو رى مى فاصوليا مع سمير غانم، حلو وكداب، كما قدم للتليفزيون عدة مسلسلات منها: اللى اختشوا ماتوا، راسين في الحلال، أحلام مؤجلة، شربات، سامحونى ماكانش قصدى، صبيان وبنات، طاش ما طاش.

التهاب رئوى عند عودته من موسم الرياض

رحل المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم داخل مستشفى المعادي العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، عن عمر ناهز 62 عامًا بعد عودته من الغناء فى فعاليلت " موسم الرياض"، إثر التهاب رئوي حاد فى الثالث من ديسمبر عام 2011.

كانت آخر تصريحات شعبان عبد الرحيم وهو على سرير المرض قبل رحيله بيومين فقال: أنا مش عارف إزاي ما حدش ييجي يزورني وأنا تعبان وفي المستشفى أكثر من 15 يوم متواصل، مفيش غير الفنان أحمد عدوية اللي جالي وأكلني فرخة بإيده وهو تعبان ومريض.



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