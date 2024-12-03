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نورهان: أنا عاطفية بزيادة وفيه ناس كتير اشتريتهم وباعوني (فيديو) - أخبار كلمتك

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نورهان: أنا عاطفية بزيادة وفيه ناس كتير اشتريتهم وباعوني (فيديو) - أخبار كلمتك

نورهان: أنا عاطفية بزيادة وفيه ناس كتير اشتريتهم وباعوني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:44 صباحاً - قالت الفنانة نورهان: "أنا مش شاطرة في البيع والشراء وممكن أشتري حاجات ما لهاش لازمة، ولو كنت ببيع السعادة سأعطيها لابني".

 

كرم الله مع نورهان

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة":"فيه ناس كتير اشترتهم وباعوني، وأنا مبعرفش أتجاوز الأحزان بسهولة ومش بتعلم من الدرس، ودايما عندي قناعة إن المرة الجاية هتكون أحسن وأنا هفضل كده مش هتراجع على إني أبقى كويسة".

 

الخسارة التي تحول طعمها لانتصار مع نورهان

وتابعت نورهان: "دايما في حياتي الحمد لله الخسارة بيكون لها طعم الانتصار، واكتشف إن ربنا بيكرمني جدًّا، والفرصة اللي أحب اشتريها.. إني أنجب طفل تاني".

 

وأوضحت: "أنا في المرحلة الحالية من حياتي مبقاش ينفع إني أخلف ولكن لو فيه فرصة أحب أشتريها هتكون إني أنجب طفل تاني".

 

نصيحة نورهان للنساء 

ونصحت نورهان الفتيات والنساء، قائلة: "خلوا عندكم أولوية لنفسكم وللشغل وإخلاص النية في الشغل لربنا، وأهم حاجة في الدنيا الشغل".

صفة غالبة على نورهان

وأشارت: "أنا عاطفية زيادة عن اللزوم ودي نعمة لإن لولاها ما كنتش هبقى فنانة ولا أعرف أشتغل مع الأطفال، ولو ما كنتش موجودة فيَّ كنت أحب أشتريها بأي ثمن".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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