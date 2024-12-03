مشاهير العرب - «حبيبة قلبي وأمي التانية».. أحمد وفيق يعلن عن وفاة عمته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - رحلت منذ قليل عمة الفنان أحمد وفيق عن عالمنا، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونعى الفنانأحمد وفيق عمته بكلمات مؤثرة قائلا: «توفيت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة حبيبة قلبي وأمي التانية.. ربنا يرحمك حبيبتي ويغفر لك.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحدث أعمال أحمد وفيق

انضم الفنانأحمد وفيق، إلى فريق عمل مسلسل «بمية الدهب» بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

ومؤخرا بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل، ومؤلف العمل تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار، استعدادا لبدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكان قد تألق الفنان أحمد وفيقفي رمضان الماضي من خلال مسلسل «لانش بوكس»، وحقق العمل نجاح كبير خلال فترة عرضه.

وشارك في بطولة مسلسل لانش بوكس كوكبة من الفنانين أبرزهم: غادة عادل، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع.

ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجآت السيئة تتوالى.