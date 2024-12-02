مشاهير العرب - بعد طرح بوسترات الأبطال.. الموعد النهائي لعرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:47 مساءً - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن تفاصيل فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، وتحديدا موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، وذلك بعد كشف صناع العمل عن البوسترات الفردية للأبطال المشاركين التي لاقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا.

شارك في بطولة فيلم بضع ساعات في يوم ما نخبة من نجوم الفن أبرزهم: «مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

موعد عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

حدد صناع فيلم بضع ساعات في يوم ما يوم 26 ديسمبر لطرح العمل بجميع دور العرض السينمائي في مصر، من المتوقع أن يحقق الفيلم نجاح جماهيري كبير نظرا لتمتع أبطاله بقاعدة جماهيرية كبيرة.

آخر أعمال مي عمر الفنية

ويذكر أن فيلم الغربان كان آخر أعمال الفنانة مي عمر ومن المقرر طرحه خلال الفنرة المقبلة، وهو من وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

وفي هذا الصدد نشر المنتج أحمد السبكي البوسترات الدعائية لأبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق قائلا: «فيلم «بضع ساعات في يوم ما» 26 ديسمبر بجميع سينمات مصر، إنتاج احمد السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن».

مي عمر تشارك في رمضان 2025

وعلى صعيد آخر تستعد الفنانة مي عمر للمشاركة في مارثون دراما رمضان2025 من خلال مسلسل «إش إش»، وتجسد مي خلال الأحداث دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومؤخرا كشف محمد سامي عن انتهائه من تصوير مسلسل إش إش.

ويشارك في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر عدد من نجوم الفن أبرزهم: ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.