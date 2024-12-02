مشاهير العرب - الحلقة المقبلة.. محمد القس ضيف الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم الفنان محمد القس خلال الحلقة القادمة من برنامجها «حبر سري» الموسم التاسع.

ومن المقرر أن تذاع حلقة محمد القس مع الإعلامية أسما إبراهيم يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، وذلك عبر قناة «القاهرة والناس».

ويكشف القس خلال الحلقة العديد من الأمور المثيرة حول حياته الشخصية والفنية منها حديثه عن كيف وقع في فخ الشهرة، وعن أزماته مع بعض المنتجين بسبب عدم استلام مستحقاته المالية كاملة، حيث يرد على الاتهامات المتعلقة بتشابه بوسترات مسلسلي «برغم القانون» و«تحت الوصاية».

كما يتحدث عن علاقته بالمملكة العربية السعودية وسوريا، كاشفا أي البلدين أقرب إلى قلبه، كما يكشف عن الحدث الذي غير حياته بشكل جذري.

آخر أعمال محمد القس

وكانت آخر أعمال الفنان محمد القس مشاركته في مسلسل «برغم القانون» ضمن مسلسلات الأوف سيزون 2024 خلال الفترة الماضية.

مسلسل «برغم القانون» هو أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.

وضم المسلسل في بطولته بجانب إيمان العاصي، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: «هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر» وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

دارت أحداث مسلسل «برغم القانون» في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.