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حبك مثل بيروت، إليسا تطرح أغنية وطنية قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - أعلنت  الفنانة اللبنانية إليسا عن عمل غنائي جديد تطرحه قريبا.

 

ويبدو أن العمل سيكون أغنية وطنية عن بيروت، بعد ما نشرت إليسا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو قصير يروج للعمل، ظهرت فيه مشاهد من بيروت تحت عنوان “حبك مثل بيروت”.

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

 

وفي وقت سابق أحيت إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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