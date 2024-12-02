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مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي.. انتهى المؤلف الموسيقي محمود شابوري من مراحل تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج الخاص بـ فيلم «ورد ريحان»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد أعرب شابوري عن سعادته بالتعاون مع المخرج محمد نبيل، وأحمد الفيشاوي ورانيا يوسف وباقي فريق عمل فيلم ورد ريحان، مشيرا إلى أن العمل سيكون مفاجئ للجمهور وقت عرضه بالسينمات مضيف: «أتمنى أن تنال الموسيقى إعجابهم».

ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي

ينتميفيلم ورد وريحان، لـ الفنان أحمد الفيشاوي إلى نوعية الأفلام السيكودراما، وتدور أحداثه بشكل أساسي حول شخص يمتلك محل ورد ولكنه يعاني في الأساس من مرض نفسي، وسط أحداث مشوقة، تجمع الأبطال.

أبطال فيلم ورد وريحان

يشارك في بطولة فيلم ورد وريحان، مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبد العزيز، أسما سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصه نورا محمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف ومن إخراج محمد نبيل.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، هو مشاركته في فيلم «بنقدر ظروفك، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

فيلم «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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