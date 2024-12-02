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مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - بضع ساعات في يوم ما.. كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم «بضع ساعات في يوم ما» عن البوسترات الدعائية المنفردة لـ أبطال العمل، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد نشر المنتج أحمد السبكي البوسترات الدعائية لأبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق قائلا: «فيلم «بضع ساعات في يوم ما» 26 ديسمبر بجميع سينمات مصر، إنتاج احمد السبكي وتأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن».

فيلم بضع ساعات في يوم ما
فيلم بضع ساعات في يوم ما

فيلم بضع ساعات في يوم ما من بطولة الثنائي مي عمر هشام ماجد، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: وهنا الزاهد، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وأحمد السعدني، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأسماء جلال، وخالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

ويشار أن الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.

آخر أعمال مي عمر

ويذكر أن فيلم الغربان كان آخر أعمال الفنانة مي عمر ومن المقرر طرحه خلال الفنرة المقبلة، وهو من وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

وتدور أحداث فيلم «الغربان» في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق، وكان قد تم تصوير جزء كبير من الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أبطال فيلم الغربان

يشارك في بطولة الفيلم بجانب عمرو سعد، مجموعة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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