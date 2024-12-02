جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من تخفيف عقوبة إمام عاشور:"بيقولوا التزام والأسبوع بقى 3 أيام"(فيديو) - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

السلطة المحلية تقر رفع الاضراب بالبريقة - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول توضيح بشان الصورة المتداولة المنسوبة لهاني بن بريك(حسم الجدل) - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

اول تعليق جنوبي بشأن تصنيف كندا الحوثيين مليشيات أرهابية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «ورد ريحان».. الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية والمكساج |تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الشركة المنتجة لـ «بضع ساعات في يوم ما» تكشف عن بوسترات أبطال العمل - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

وزير السياحة للنواب.. مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

متاح الآن، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادتين "الابتدائية والإعدادية" الأزهرية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

زلة لسان، تامر حسني يدافع عن شيرين بعد ذكرها لـ محمد رحيم في حفلها بالكويت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زلة لسان، تامر حسني يدافع عن شيرين بعد ذكرها لـ محمد رحيم في حفلها بالكويت - أخبار كلمتك

زلة لسان، تامر حسني يدافع عن شيرين بعد ذكرها لـ محمد رحيم في حفلها بالكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:52 مساءً - دافع المطرب تامر حسني عن زلة لسان الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير بالكويت، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للراحل محمد رحيم قائلة: "خلينا نعمل له سيئة جارية".

فأكد تامر حسني من خلال خاصية الـ"ستوري" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على ثقته الكاملة أن ما تعرضت له النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بحفلها في الكويت ما هو إلا “زلة لسان” وهذا لتأكده من حبها الكبير للملحن الراحل محمد رحيم، فقال: “واثق إنها زلة لسان من شرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن أكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة”.

تامر حسني: هدف شيرين من ذكر رحيم هو تكريمه

وأضاف أن هدف شيرين من ذكر رحيم كان واضحا للغاية، والدليل على ذلك هو اعتذارها على المسرح في ذات الوقت، موضحًا أنها أرادت تكريم الراحل محمد رحيم من خلال طلب من الجمهور قراءة الفاتحة".

وأوضح تامر أن حالة التوتر الشديد والصدمة الكبيرة التي طالت الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، جعلته في حالة نفسية صعبة جدًا، مؤكدًا أنها السبب وراء عدم قدرته على التفكير بأحسن شكل لفراق شقيقه.

غضب طاهر رحيم من شيرين

وكان  طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم صرح لأحد البرامج التليفزيونية أنه غاضب من تصرف شيرين عبد الوهاب اتجاه شقيقه، أثناء حفلها بالكويت، حيث إنها كانت تضحك وتمازح الجمهور أثناء ذكرها اسم شقيقه، الذي لم يمر على رحيله سوي أيام معدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أسما سليمان تنضم لـ «سيد الناس» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق