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مريم سعيد صالح: أنا مقهورة ومحتاجة البلد تقدرنا وتشغلنا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مريم سعيد صالح: أنا مقهورة ومحتاجة البلد تقدرنا وتشغلنا (فيديو) - أخبار كلمتك

مريم سعيد صالح: أنا مقهورة ومحتاجة البلد تقدرنا وتشغلنا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - اشتكت الفنانة مريم سعيد صالح، من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها، متابعة:"بيصعب عليا نفسي لما يكون عندي طاقات فنية كبيرة وخبرات وتراكم معرفي وأتحط في ركن بدون عمل وهذا الشيء بيقهرني".

طلب مريم سعيد صالح

وطالبت مريم سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، جهات الإنتاج بالنظر إليها ودعمها بالمشاركة في أعمال فنية وتمثيلية.

تعطيل الطاقات الفنية 

وأضافت:"ليه يتم تعطيل طاقات قادرة على الإنتاج، إحنا الفنانين بتوعنا بيسافروا خارج مصر ويقام لهم المهرجانات ويستعان بخبراتهم، وإحنا قادرين على عمل كل خير لبلدنا بس إحنا محتاجين بلدنا تقدرنا وتدينا قيمتنا وتشغلنا"

 

الفنانة مريم سعيد صالح


والفنانة مريم سعيد صالح ولدت بالقاهرة في شهر مايو عام 1969 وبدأت مشوارها الفني في عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها مسلسل تامر وشوقية.

كما أنها شاركت أيضًا في مسلسل خاتم سليمان، ومسلسل سكر دم، سيدنا السيد، اسم مؤقت مع يوسف الشريف وشاركت معه أيضا في مسلسل الصياد.

وبالنسبة للسينما، شاركت مريم سعيد صالح في فيلم مبروك أبو العلمين حمودة، عائلة ميكي، بلبل حيران وغيرهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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