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مشاهير العرب - بعد نجاحه بالسينمات.. أشرف عبد الباقي يواصل الترويج لـ «مين يصدق» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاحه بالسينمات.. أشرف عبد الباقي يواصل الترويج لـ «مين يصدق» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاحه بالسينمات.. أشرف عبد الباقي يواصل الترويج لـ «مين يصدق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:13 مساءً - أشرف عبد الباقي وفيلم مين يصدق.. يواصل الفنان أشرف عبد الباقي الترويج لـ فيلم مين يصدق، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بعد انطلاق عرضه خلال الفترة الماضية.

وشارك عبد الباقي متابعيه عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور جديدة من كواليس تصوير فيلم مين يصدق، وعلق قائلا: «من كواليس مين يصدق، صدقتكم ولا لسه؟.

دارت أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين» التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

ضم فيلم مين يصدق عددا من نجوم الفن، أبرزهم: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، وشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

فيلم مين يصدق

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

وكان آخر أعمالأشرف عبد الباقي مشاركته في مسرحية «البنك سرقوه» التي عرضت على هامش فعاليات الدورة الثانية لـ مهرجان العلمين، وشهد العرض المسرحي حضور جماهيري كبير.

ودارات أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

أشرف عبد الباقي

أبطال مسرحية البنك سرقوه

يشارك في بطولة مسرحية «البنك سرقوه»، كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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