آثار الحكيم تنضم إلى كتيبة المدافعين عن عمر زهران وتسجل شهادتها في قضية سرقة المجوهرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - قبل ساعات قليلة من استكمال محاكمة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف والذي يبدأ غدا سجلت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، شهادتها التى تدعم المخرج عمر زهران، في واقعة اتهامه بسرقة المجوهرات.

وقالت الفنانة آثار الحكيم في تصريحات خاصة لـ كلمتك أن المخرج الكبير عمر زهران رئيس قناة السينما سابقا معروف عنه احترامه لشخصه، ومعروف عنه صدقه وأمانته، بالإضافة إلي أفعال الخير الكثيرة التى يقوم بها باستمرار، ويشهد له الجميع بحسن سيرته وأخلاقه وبره بأهله.

وأشارت الفنانة آثار الحكيم، إلى أنه لا أحد يصدق أبدا قصة اتهام المخرج الكبير عمر زهران، المعروضة الآن أمام القضاء.

ووجهت الحكيم رسالة إلى المخرج عمر زهران قائلة: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " وربنا قال لنا في كتابه الكريم " ألم يعلم بأن الله يرى " فربنا شايفنا وسامعنا، فكيف نستهين بقدره الله، والآيه الكريمة الثالثة التى يقول فيها عز وجل " وهو معكم أينما كنتم"، فكل واحد منا له سجلاته التى ستعرض يوم القيامة أمام كل الأشهاد.

واختتمت الفنانة آثار الحكيم حديثها، قائلة: " ثقتنا لا نهائية في عدل ربنا سبحانه وتعالى، ثم ثقتنا في القضاء المصرى العادل ليعود حق المخرج عمر زهران وستكشف الحقائق، مؤكدة أن ما تعرض له زهران هو ابتلاء وامتحان شديد ولكن الله سيخرجه من هذا المأزق ويعوضه خيرا كبيرا.

دعم الفنانين لعمر زهران على مواقع التواصل الاجتماعي

وقدم عدد كبير من الفنانين والإعلاميين دعمهم للمخرج عمر زهران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها على فيس بوك: “عمر زهران لا تحزن ولا تكتئب ستنتصر.. عشرتي معك كمخرج وصديق محترم ومتدين ابن ناس جدع بيفهم أقدار الناس برفض بشدة إدانتك بأي شكل من الأشكال فيه شيء غير مفهوم وأكيد سيظهره الحق العدل.. ربنا معاك”.

كما دافع الناقد الفني طارق الشناوي، عن المخرج عمر زهران، لاتهامه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، حيث قال في مداخلة إعلامية أن المخرج عمر زهران صديق مقرب للمخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي، وأنه كان دائم الدخول إلى منزلهما، موضحًا أن اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، مفاجأة لم تكن متوقعة.

وتابع "عمر زهران من أكثر الشخصيات التي قابلتها اللي دخلت بيوت فنانات ومحل ثقة وصديق شخصي لعدد من الفنانات مثل نيللي ولبلبة ونبيلة عبيد، وصفاء أبو السعود، وكان مخرج برنامجها، لسنوات طويلة".

وتابع: "عمر زهران، إنسان مثالي، وأنا مستغرب توجيه اتهام له بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، فهناك مشهد في الواقعة محذوف، أو كادر ناقص، فيه شيء ما لا أحد يعرفه، فلا يمكن أن يصل الأمر في لحظات من إنسان عزيز وكلام كتير إيجابي عنه إلى حرامي ويتم القبض عليه".

وأردف الناقد الفني: "هناك تسابق للتشهير بالمخرج عمر زهران وهناك أسرار يتم الكشف عنها، فالانتقام عنيف جدًّا، وهذا دليل على وجود حلقة مفقودة أدت إلى هذا الانتقام ولا أحد يعلم حتى هذه اللحظة".

أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وعقدت محكمة جنح الجيزة، أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران يوم الثلاثاء الماضي، في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من زوجة المخرج خالد يوسف، بعد تقدمها ببلاغ رسمي ضد المخرج.

وتقدم دفاع المتهم بطلب إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، وطالب بتأجيل نظر القضية لحين الاطلاع عن الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير، ولحضور المحامي الأصلي للمتهم.

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