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مشاهير العرب - بعد عامين.. بشرى تعود لـ دراما رمضان من خلال مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عامين.. بشرى تعود لـ دراما رمضان من خلال مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عامين.. بشرى تعود لـ دراما رمضان من خلال مسلسل «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - بشرى ومسلسل سيد الناس.. تستعد الفنانة بشرى للمشاركة من جديد في مارثون رمضان من خلال مسلسل «سيد الناس»، وذلك بعد غياب دام لعامين حيث كان آخر أعمالها مسلسل «الاختيار 2.

ومؤخرا انضمت أيضا الفنانة أسما سليمان، لـ مسلسل سيد الناس بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل سيد الناس للفنانة بشرى بإحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل سيد الناس

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل سيد الناس، حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

آخر أعمال بشرى

وكان آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل «طبيبة شرعية» وشارك في بطولته بجانب بشرى عدد من النجوم أبرزهم: «صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم» وآخرين.

الفنانة بشرى

ودارت أحداث المسلسل حول المواقف والقضايا التي تواجه إحدى الطبيبات الشرعيات، وكيف تتعامل هي وفريقها مع هذه المشكلات وتقوم بحل لغز القضايا، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ولقد حقق نجاح جماهيري كبير خلال فترة عرضه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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