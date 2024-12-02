مشاهير العرب - نقابة المهن السينمائية توكل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - كشفت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة عن توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان لها: «وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران».

نجوم الفن يدعمون المخرج عمر زهران

وفي وقت سابق حرص عدد من نجوم الفن على دعم ومساندة المخرج عمر زهران بعد اتهامه بالسرقة وكان من أبرزهم: الفنان محمد صبحي وهالة صدقي وعمرو سعد وأحمد سعد.

وكان قد نشر سعد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له برفقة عمر زهران وعلق عليها قائلا: «عمر زهران أنظف وأطهر خلق الله، اللهم إنك أعلم بأن عبدك الشريف الطاهر، عمر بريء، وأنا أشهد أمام الله أنه خير صديق وأخ، وإنه في حياتي شخص إيجابي جدا جدا».

ومن جانبه نشر عمرو سعد صورة للمخرج عمر زهران عبر حسابه على «فيس بوك» وعلق قائلًا: «عمر زهران إنسان محترم وخلوق ومتدين ونزيه ويمتلك من الأمانة ثروة تفوق كل الثروات.. نثق في عدالة الله».

من هو عمر زهران

- عمر زهران مخرج وإعلامي وممثل مصري ولد عام 1963.

-بدأ مسيرته المهنية كمخرج في شبكة راديو وتلفزيون العرب ART

- أخرج العديد من البرامج أبرزها برنامج ساعة صفا وبدأ مشواره معه من منتصف التسعينيات

-أخرج عدة برامج، ومنها «أوراق سينمائية»، و«ساعة صفا»، و«سرايا»، وأخرج بعدها برنامج «لا تذهب هذا المساء» للإعلامية منى الشاذلي.

- من أشهر الحلقات التي قدمها في برنامج ساعة صفا، حلقة الفنانة نادية الجندي، والتي نالت شهرة كبيرة حينما نادت عليه في منتصف الحلقة وطلبت منه أن يوقف تصوير الحلقة وقالت له نصا: «وقف يا عمر».

- عين رئيسا لقناة نايل سينما وساهم في العديد من الحلقات مع كبار النجوم على تلك القناة كان من أبرزها حلقة مع الزعيم عادل إمام.

- قام بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية كان من أبرزها: «الريس عمر حرب وتصبح على خير ولدينا أقوال أخرى وكارما والممر، حكايات وبنعيشها، وملكة في المنفى، والفاجومي، وكاريوكا، وإلا خمسة، ونظرية الجوافة، وهذا المساء، وتصبح على خير، وللحب فرصة أخيرة.