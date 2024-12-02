مشاهير العرب - بعد عام من طرح «يا عراف».. أحمد زعيم يكشف عن موعد حب تاني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - كشف المطرب أحمد زعيم عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية «حُب تاني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة «يا عراف».

ومن المقرر طرح أغنية «حب تاني» يوم الخميس الموافق 5 / 12 حسبما أعلن «زعيم» عبر حسابه الرسم بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلا: «استنوا أغنيتي الجديدة حب تاني بعد تأجيلها ليوم الخميس 5 / 12.

أغنية «حب تاني» بـ أحمد زعيم من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندي، وإشراف وتنفيذ saro.

آخر أعمال أحمد زعيم

كانت أغنية «يا عراف» آخر أعمال الفنان أحمد زعيم، وتم طرحها العام الماضي بالتعاون مع الفنان أحمد سعد ومروان نوردو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، تخطى أكثر من 53 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات محمد الفقي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي توما، وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن.

«يا طبيب داويني احتار الطب فيا

حبيبي يغيب عن عيني

الدنيا تلف بيا يا خاله ارقيني

بدأت اشوف خيالات

صورته ما فارقت عيني

بشوفه ف كل الأوقات

غيابه عليا طال وحالى حال

نفسي اعرف فين اراضيه

لو داري بحالي واللى جرالى

ما كان سابني اسهر لياليه

بغينا وما رضينا

ولا ما نساتني فيك الأيام

والروح لسكنت فينا عايشا فينا

عشنا في أراضينا

مشيت وخليتني في البارح عدينا

وكان العالي العالم بينا

يا دنيا ودينا لفي ورسي بينا

بهواك تبلينا وبقلوبنا حبينا

يا ناس حسوا بينا

ولفينا مكفينا كل يوم نهواك

نتمني نراك بعدك كاوينا

يا عراف عرفني

ان كان راح ونسينى

مين في سؤالى هيفيدني ياريت لو ترسيني

يا مجروح روح اسهر

عد نجوم لياليك

قمرك غاب مابقاش يظهر

وغيابه كان صعب عليك

غيابه عليا طالوحالى حال

نفسي أعرف فين أراضيه

لو داري بحالي واللي جرالي

ما كان سابني اسهر لياليه».