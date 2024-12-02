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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

على أنغام مصطفى قمر وكاريكا، الإعلامية ريهام عياد تحتفل بزفافها - أخبار كلمتك

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على أنغام مصطفى قمر وكاريكا، الإعلامية ريهام عياد تحتفل بزفافها - أخبار كلمتك

على أنغام مصطفى قمر وكاريكا، الإعلامية ريهام عياد تحتفل بزفافها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:09 مساءً - احتفلت الإعلامية ريهام عياد بحفل زفافها، أمس الأحد، بأحد الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء والمقربين.

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وظهرت الإعلامية ريهام عياد، بإطلالة ساحرة “فستان أبيض طويل” أبهرت الحاضرين بجمالها وبساطها، من تصميم مصمم الازياء اسلام حشاد

حضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

وعقد القران الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وشهد على العقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة التي حرصت أن تحتفل مع الإعلامية ريهام عياد ومشاركتها هذه اللحظات السعيدة.

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ومن بين أبرز الحضور، نقيب الإعلاميين طارق سعدة، والإعلامية سهير جودة، والإعلامي أحمد عبدون، والإعلامية سالي شاهين، والنائب محمد الجارحي، والنائب السابق محمد إسماعيل، والفنانة زينة منصور، والفنان محمد العمروسي وخطيبته المطربة مي فاروق، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد الحفل عدد من الفقرات المميزة، منها فقرة غنائية للنجم الكبير مصطفى قمر، والنجم عصام كاريكا، والنجم محمد شاهين، الذين حرصوا على تقديم عدد من أغانيهم تفاعل معها الحضور في جو من السعادة والبهجة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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