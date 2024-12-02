حسام حبيب يهاجم شقيق محمد رحيم بسبب شيرين عبد الوهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - شن المطرب حسام حبيب هجوما على شقيق الملحن محمد رحيم، بسبب انتقاده للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد زلة لسانها بحفلها الأخير بالكويت، والتي طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة لرحيم قائلة "خلينا نعمل له سيئة جارية"

حسام حبيب وشقيق محمد رحيم

وكتب حسام حبيب، منشوراَ عبر خاصية الأستوري بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام حيث قال:"بجد هو في كده أخ أثناء موت أخوه وزي ما هو قال دمه ما بردش بيقولك أحنا من عادتنا في الظروف دي مانتفرجش على حاجة وهو داير على كل البرامج حاجه غريبة وسايب كل ده وماسك في ذله لسان".

وأضاف:"ماسمعش وماخدش باله أنها كرمته وافتخرت بشغله معاها وطلبت من الاف الناس الحضور وملايين المشاهدين بقراءة الفاتحه والدعاء له وكلنا عملنا كده علشان هي فكرتنا يا راجل ده انت ما عملتهاش ومسك في غلطه مش مقصوده واعتذرت عنها في وقتها هو فيه كده بس عاوز اسألك سؤال هو حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخله من ساعه الوفاة وهل كانت مدفوعة الأجر ولا بدون واخر طلب ممكن نشوف شهاده الدكتوراه ولو حرضرتك مش عاوز تجاوب أنت اكيد حر وفي حاله عدم الجواب اكيد الكل هايفهم".

وكان طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم صرح لأحد البرامج التليفزيونية أنه غاضب من تصرف شيرين عبد الوهاب اتجاه شقيقه، أثناء حفلها بالكويت، حيث أنها كانت تضحك وتمازح الجمهور أثناء ذكرها اسم شقيقه، الذي لم يمر على رحيله سوي أيام معدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.