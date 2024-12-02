مشاهير العرب - بـ «موسم الرياض».. أبرز الحضور في العرض المسرحي «شمس وقمر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض المسرحي «شمس وقمر»، الذي أقيم على مسرح «بكر الشدي» ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك لدعم ومساندة صديقتهم الفنانة منة شلبي.

وكان من أبرز الحضور في العرض المسرحي «شمس وقمر» الذي جاء رافعا شعار كامل العدد: الفنانة شيرين رضا، ودينا الشربيني، وبتول عرفة» وآخرين من النجوم.

وضم العرض المسرحي شمس وقمر في بطولته بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، مصطفى البنا، وآخرين من النجوم، وهو من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

آخر أعمال منة شلبي

يعرض حاليا لـ منة شلبي بدور العرض السينمائي فيلم «الهوى سلطان»، ولقد حقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير.

وضم فيلم الهوى سلطان في بطولته، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

ودارت أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.