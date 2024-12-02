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مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة الـ 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة الـ 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل رقم سري الحلقة الـ 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:13 مساءً - مسلسل رقم سري الحلقة الـ 18.. ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض الحلقة الـ 18 من مسلسل رقم سري ، فهو واحد من أبرز المسلسلات التي تعرض بالوقت الحالي وذلك لما بتناوله من أحداث مشوقة.

ينتمي مسلسل رقم سري، إلى مسلسلات الـ 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مسلسل رقم سري

مواعيد عرض مسلسل رقم سري الحلقة الـ 18

تعرض حلقات مسلسل رقم سري يوما السبت والأربعاء، على قناة «dmc» في 8 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

أما عبر شاشة «dmc دراما» فيعرض العمل في الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في 8 صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية 5 مساءً، وعلى منصة «watch it» الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات dmc.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم «الفستان الأبيض»، وجسدت ياسمين خلاله شخصية «وردة» وهي بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي في ارتداء الفستان الأبيض ليلة العمر.

ودارت أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

شارك عدد من نجوم الفن ياسمين رئيس بطولة فيلم الفستان الأبيض، أبرزهم أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، والفيلم تأليف وإخراج جيلان عوف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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