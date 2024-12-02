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مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - طرح الفنان رامي جمال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ولا بفتكرك» عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية ولا بفتكرك، من كلمات: احمد المالكي، ألحان: محمدي، توزيع ومكس وماستر: أحمد أمين.

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال طرحه لأغنية «نومي مخاصمني» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا حيث اقترب حجم مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها حتى وقتنا الحالي.

أغنية «نومي مخاصمني» لـ رامي جمال، كلمات فليبينو هان محمد حمزة توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتتضمن كلمات أغنية نومي مخاصمني، لـ رامي جمال الآتي: «أسئلة في نص ليلي دايما تجيلي تقولي أنه، ياتري وأنا بحكي عنه هو كمان بيحكي عنه، ياترى لسا فاكرني والنوم مخاصمه زي ما هو مخاصمني، ياترى لو قالي نرجع تبقى جت متأخرة، أسئلة بتهد حيلي».

وكان رامي جمال، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» طرح نومي مخاصمني، قائلا: «نومي مخاصمني كلمات فليبينو هان محمد حمزة توزيع وميكس وماستر أمين نبيل تصميم وإخراج الفيديو ريان الفايز وشكرا الشركة على دعمها الأغنية، حاليا على يوتيوب وكل المنصات».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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