مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - طرح الفنان رامي جمال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ولا بفتكرك» عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية ولا بفتكرك، من كلمات: احمد المالكي، ألحان: محمدي، توزيع ومكس وماستر: أحمد أمين.

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال طرحه لأغنية «نومي مخاصمني» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حقق من خلالها نجاحا كبيرا حيث اقترب حجم مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها حتى وقتنا الحالي.

أغنية «نومي مخاصمني» لـ رامي جمال، كلمات فليبينو هان محمد حمزة توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتتضمن كلمات أغنية نومي مخاصمني، لـ رامي جمال الآتي: «أسئلة في نص ليلي دايما تجيلي تقولي أنه، ياتري وأنا بحكي عنه هو كمان بيحكي عنه، ياترى لسا فاكرني والنوم مخاصمه زي ما هو مخاصمني، ياترى لو قالي نرجع تبقى جت متأخرة، أسئلة بتهد حيلي».

وكان رامي جمال، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» طرح نومي مخاصمني، قائلا: «نومي مخاصمني كلمات فليبينو هان محمد حمزة توزيع وميكس وماستر أمين نبيل تصميم وإخراج الفيديو ريان الفايز وشكرا الشركة على دعمها الأغنية، حاليا على يوتيوب وكل المنصات».