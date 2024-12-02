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مشاهير العرب - مخرج «فيلم الست» يكشف عن سبب اختياره للفنانة منى زكي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مخرج «فيلم الست» يكشف عن سبب اختياره للفنانة منى زكي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مخرج «فيلم الست» يكشف عن سبب اختياره للفنانة منى زكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:38 مساءً - فيلم الست لـ منى زكي.. كشف المخرج مروان حامد عن سبب اختياره لـ الفنانة منى زكي لتجسيد السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم خلال فيلم «الست» بالرغم من عدم وجود تشابه في الملامح بينهما، حيث من المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال حامد في تصريحات له إن هذا الدور «الصعب» يحتاج إلى ممثلة بقدرات منى زكي التمثيلية، على حد تعبيره، مؤكدا أن أداء منى زكي خلال أحداث العمل سيكون له تأثير عاطفي قوي على الجمهور.

فيلم الست لـ منى زكي

واستكمل حديثه مشيرا إلى كواليس تحضير الفنانةمنى زكيلتجسيد دور أم كلثوم، قائلا: «خضعت منى لمدة عام كامل لدروس الغناء ودروس الحركة وتدريبات اللهجة والعديد من بروفات المكياج. كان عليها الجلوس على كرسي المكياج لمدة ست ساعات كل يوم قبل أن تبدأ الكاميرات في التصوير».

وأكد المخرج مروان حامد أن تحضيرات الفيلم تطلبت الكثير من الجهد قائلا: «الدور يتطلب الكثير من الجهد لأنك لا تركز فقط على فترة واحدة من حياة أم كلثوم، بل تتنقل ذهابًا وإيابًا بين الكثير من اللحظات المختلفة، وهذا في حد ذاته يتطلب الكثير من الجهد، لأن أم كلثوم تتغير كثيرًا. عندما تحلل هذه الشخصية حقًا، فهي ليست مجرد شخصية واحدة، لأن التغييرات التي تمر بها هائلة، لقد بذلت منى زكي كل ما في وسعها، وبذلت الكثير من العمل الشاق، وأعتقد حقًا أن النتيجة النهائية ستكون لها صدى قوي».

أبطال فيلم الست

يشارك منى زكي في بطولة فيلم أم كلثوم، نخبة من الفنانين أبرزهم: محمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد أحمد داود، ومن أبرز ضيوف الشرف زوجها الفنان أحمد حلمي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد والعمل برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

وجدير بالذكر أنه سوف يتم عرض 18 دقيقة من فيلم «الست» على هامش فعاليات مهرجان رجان الدولي للفيلم في مراكش، ضمن برنامج ورش أطلس المقامة على هامش المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر الجاري.

آخر أعمال منى زكي

يشار أن فيلم الرحلة 404، كان آخر أعمال الفنانة منى زكي وحقق الفيلم نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.

ودارت أحداث فيلم رحلة 404، حول غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

شارك في بطولة فيلم رحلة 404، بجانب منى زكي نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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