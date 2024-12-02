مشاهير العرب - مايان السيد تكشف حقيقة تجسيدها شخصية نيرة أشرف في «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - تصدرت الفنانة مايان السيد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تردد العديد من الأخبار أنها ستؤدي دور نيرة أشرف، والمعروفة إعلاميا بـ طالبة المنصورة، في أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه».

حقيقة تجسيد مايان السيد شخصية نيرة أشرف

وقالت مايان السيد، خلال تصريحات صحفية، أنها لن تؤدي دور نيرة أشرف المعروفة بـ «طالبة المنصورة»، كما تردد، موضحة أنها ستلعب شخصية نادية وليس لها علاقة بنيرة، حيث إن شخصية نادية مستوحاة من قصص واقعية لفتيات تعرضت للعنف والابتزاز.

وأوضحت مايان السيد، أن المسلسل لا يقتصر على تناول قضية واحدة فقط، بل يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، مشيرة إلى أن الدور الذي تؤديه يعكس معاناة فتيات كثيرات عشن في ظروف صعبة من العنف المجتمعي.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

ويعد مسلسل ساعته وتاريخه، تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ومن المقرر أن يعرض العمل بداية من يوم 5 من ديسمبر الجاري، كل الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام 11 مساء، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة، ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.