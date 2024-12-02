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مشاهير العرب - «الباء تحتها نقطة».. سوسن بدر تعلن بدء تصوير مسلسلها الجديد |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الباء تحتها نقطة».. سوسن بدر تعلن بدء تصوير مسلسلها الجديد |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الباء تحتها نقطة».. سوسن بدر تعلن بدء تصوير مسلسلها الجديد |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أعلنت الفنانة سوسن بدر، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «الباء تحتها نقطة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشاركت سوسن بدر، صورا تجمعها بفريق العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «أول يوم تصوير مسلسل، الباء تحتها نقطة، سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ، ويضم نجوم من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان».

مسلسل الكابتن

وفي سياق آخر، انضمت الفنانة سوسن بدر، لفريق عمل مسلسل «الكابتن» بطولة أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركها البطولة أكرم حسني، وآية سماحة، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

سوسن بدر

كما يعرض حاليا لـ سوسن بدر، فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود، والذي يعرض حاليا ضمن بدور السينما، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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