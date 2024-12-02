سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:05 مساءً -  Fantastic Four،  سُرب مقطع فيديو قصير، من موقع تصوير فيلم Fantastic Four، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتهاء تصوير الفيلم.

والتقط مقطع الفيديو في دولة إسبانيا، ورصد المقطع فريق مارڤل، وهم يقومون بإخفاء وجه ممثل، شارك بشكل سري في تشكيل مشهد في الفيلم المنتظر عرضه العام المقبل.

 

في ذات الوقت، قام الممثل الشهير،"بيدرو باسكال"، بتشويق الجمهور، لمعرفة اسم الفنان المجهول، الذس سيكون مفاجأة فيلم Fantastic Four"، وذلك عبر نشر صورة له مع الممثل، قام فيها بإخفاء وجهه أيضًا.

 

 

الانتهاء من تصوير فيلم  "Fantastic Four"

أعلنت استديوهات مارفل، رسميا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

Image

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

 

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

نتفليكس تطرح بوستر فيلم Back in Action

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بشرى لـ«الأسبوع»: مصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية.. والأفلام القديمة هي تاريخ بلدنا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق