سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

منة فضالي تشارك الجمهور كواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منة فضالي تشارك الجمهور كواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

منة فضالي تشارك الجمهور كواليس مسلسل سيد الناس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:49 مساءً -  نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام " صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد " سيد الناس "، والمقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم.

d049af1705.jpg

 ونشر عدد من العاملين بالمسلسل صورة لكلاكيت يحمل اسم المسلسل ومخرجه محمد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتفاء بانطلاق التصوير.

ac991b46ca.jpg

مسلسل سيد الناس 

 تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «رحيم» آخر ضحاياه.. الحـزن قناص ماهر.. والفنان فريسة سهلة! - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق