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عرض 6 أفلام روائية وتسجيلية قصيرة فى نادى سينما الأوبرا غدا - أخبار كلمتك

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عرض 6 أفلام روائية وتسجيلية قصيرة فى نادى سينما الأوبرا غدا - أخبار كلمتك

عرض 6 أفلام روائية وتسجيلية قصيرة فى نادى سينما الأوبرا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - تُنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن أنشطتها الثقافية والفكرية وبالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لقاء جديد لنادى السينما في السابعة من مساء غدا الثلاثاء علي المسرح الصغير. 

نادي سينما الأوبرا 

وتعرض ٦ أفلام روائية وتسجيلية قصيرة وهى (احترس من الوحش) إخراج عبد الرحمن حمد، (الترعة) إخراج جاد شاهين،  (توك توك) إخراج محمد خضير،  (اقولك على سر) إخراج محمد علوى،  (غريب فى بيتى) إخراج احمد صابر،( تروكاج) إخراج احمد هانى. 

ويعقب العروض لقاء من إعداد نورا غنيم مع مخرجى الأفلام بحضور المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والناقد محمد احمد نائب المدير الفنى للمهرجان ويدير اللقاء الناقد محمد نبيل المستشار الفنى للمهرجان. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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