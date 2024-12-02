سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تفاصيل احتفال الإذاعة بغرة شهر جمادى الآخرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل احتفال الإذاعة بغرة شهر جمادى الآخرة - أخبار كلمتك

تفاصيل احتفال الإذاعة بغرة شهر جمادى الآخرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - تحتفل الإذاعة المصرية الليلة بغرة شهر جمادى الآخرة عقب صلاة المغرب من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. يتضمن الاحتفال -الذي يقدمه بهاء عبادة- تلاوة للقاريء الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني، وكلمة للدكتور عباس فتحى صالح، وابتهالات لفضيلة الشيخ سعيد هزاع.

وفي وقت سابق.. أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا،  من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية، مشير في بيانها إلى أنه لم يتسن لها التحقق من رؤية الهلال، وعليه يكون اليوم هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون غدًا الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري هو غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"أمان أمان" لـ أصالة تتجاوز الـ 40 مليون مشاهدة عبر يوتيوب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق