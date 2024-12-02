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مشاهير العرب - بطولة مايان السيد وأحمد أمين.. موعد وقنوات عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة مايان السيد وأحمد أمين.. موعد وقنوات عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة مايان السيد وأحمد أمين.. موعد وقنوات عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:38 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي، لمسلسل «ساعته وتاريخه»، من بطولة الفائزين في برنامج كاستينج، بجانب عدد من الفنانين منهم مايان السيد، وأحمد أمين.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويعد مسلسل ساعته وتاريخه، تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويهدف مسلسل ساعته وتاريخه، إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة، ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وأوضحت الشركة المنتجة موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه، ومن المقرر أن يبدأ أولى حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» بداية من يوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر، عبر شاشة dmc.

مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ساعته وتاريخه يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام 11 مساء، عبر قناة dmc.

أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه»

ويخوض بطولته عدد من متسابقين برنامج كاستينج وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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