في ختام جلساته بالقاهرة، مؤتمر "الكتاب العرب" يدين الاعتداءات على اليمن وسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اعتداءات القوات الأمريكية على الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك في ختام المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، أن تلك الاعتداءات تأتي دعمًا لجرائم هذا الكيان الغاصب، وترسيخا لما يسعون إليه من فصل للساحات المقاومة، مؤكدًا على بذل الكيان الصهيوني ومعه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهم أقصى الجهود لتقطيع أوصال المنطقة ومحاولة تقويض مشروع المقاومة للعدو الصهيوني وللأطماع الغربية.

وأضاف عبد الهادي أن الاعتداءات على اليمن تؤكد على هذه الاتجاهات، حيث تكفلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بذلك، في محاولة لتحييد كل دعم عربي للمقاومة الفلسطينية، وترك المجال للكيان الصهيوني.

الكتاب العرب يستنكر ما تتعرض له الأراضي السورية من تمزيق

واستنكر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ما تتعرض له الأراضي السورية من تمزيق، وما يتعرض له الشعب السوري من اعتداءات تدعمها تركيا.

وأوضح الاتحاد أن اعتداءات الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن، والاعتداءات المتصلة على سوريا، وعلى غزة ولبنان، تأتي كلها في سياق واحد، وهو فرض الهيمنة على المقدرات العربية وإضعاف القرار السياسي للدول العربية المقاومة، والسيطرة على حراك الأمة العربية الاقتصادي لمصلحة أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لا يصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني، وذلك في سياق منحاز هدفه إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما لن تسمح به المقاومة العربية التي تزيد عددًا وإيمانًا وتوحدًا كل يوم، ومعهم الأحرار في العالم بأسره.

عبد الهادي: اعتداءات الكيان الصهيوني تؤكد ضعف الأمم المتحدة

وشدد عبد الهادي على أن هذه الاعتداءات تؤكد ضعف الأمم المتحدة والنظام العام لمجلس الأمن الدولي الذي يسيطر عليه الكلمتك الأمريكي في اختراق شائن وصارخ لكل المواثيق الدولية، وفي اعتداءات على دول مستقلة لها سيادتها، أعضاء في الأمم المتحدة، وهذا ما يعصف بالاستقرار العالمي كله، ويضع مصداقية كل المواثيق الدولية على المحك.

وأكد الاتحاد العام أن فكرة المقاومة ستظل حية نابضة، تتوارثها الأجيال القادمة كلها جيلا بعد جيل؛ لأن الأفكار لا تموت ولا تغتال ولا تنتهك سيادتها.

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