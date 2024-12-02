صدور مسرحية "مش روميو وجوليت" في كتاب مطبوع عن "المرايا للنشر" قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - يصدر قريبًا عن دار المرايا للنشر، كتاب يحتوى على النسخة الأصلية والنص الشعري للأوبرا الشعبية مش روميو وجولييت التي تعرض حاليًّا للمخرج الكبير عصام السيد على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

ويأتي ذلك بعد أن حققت المسرحية نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا منذ عرضها، ويصاحب الكتاب مقدمة خاصة تكشف أسرار تقديم هذا العرض الفريد على خشبة المسرح.

مسرحية مش روميو وجولييت

مسرحية مش روميو وجولييت إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وقد حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها، بفضل فريق عمل مميز ضم نجومًا مثل الفنان علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، إلى جانب دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، ومايكل سيدهم.

قصة مسرحية مش روميو وجولييت

ويدور العرض في إطار استعراضي غنائي شامل من خلال يوميات الحياة في مدرسة ثانوية بحي شبرا المصري العريق، حيث تظهر مشكلة غريبة على المجتمع المصري تتمثل في بعض الأفكار المتعصبة والمتطرفة، لا سيما على المستوى الديني فيما يتعلق بالنظرة إلى الآخر المختلف في انتمائه وعقيدته، يقرّر المسؤولون في المدرسة والمدرسون بشكل خاص، احتواء تلك الظواهر السلبية بالحب والفن والغناء، أي مخاطبة الروح والعقل والقلب، وبالفعل ينجحون إلى حدٍّ كبير في مسعاهم.

أبطال مسرحية مش روميو وجولييت

"مش روميو وجولييت" هي تجربة فنية فريدة قام بإعدادها محمد السوري وعصام السيد، مستوحى من نص الأديب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير، وصاغها شعرًا الشاعر أمين حداد، ومن إخراج المخرج الكبير عصام السيد، ساهم في نجاح العرض فريق مبدع في جميع التفاصيل الفنية، حيث جاءت الموسيقى والألحان بتوقيع أحمد شعتوت، والاستعراضات من تصميم شيرين حجازي، والديكور من إبداع محمد الغرباوي، أما الإضاءة فقد صممها ياسر شعلان، وظهرت الأزياء بتصميم علا جودة ومي كمال، فيما تولى الجرافيك محمد عبد الرازق، والدعاية محمد فاضل القباني.

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