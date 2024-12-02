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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

رئيس استديوهات مارفل: نبحث عن ممثل جديد لشخصية Wolverine بعد هيو جاكمان - أخبار كلمتك

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رئيس استديوهات مارفل: نبحث عن ممثل جديد لشخصية Wolverine بعد هيو جاكمان - أخبار كلمتك

رئيس استديوهات مارفل: نبحث عن ممثل جديد لشخصية Wolverine بعد هيو جاكمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - هيو جاكمان، أكد كيفن فيج رئيس استديوهات مارفل، أن شخصية وولفرين ـ Wolverine، ستستمر في عالم مارفل لفترة طويلة.

وكشف كيفن، في تصريحات صحفية، أن مارفل تبحث عن ممثل جديد للشخصية بعد هيو جاكمان، قائلًا: “أعتقد أن هذه الشخصية ستظل موجودة لمائة عام أخرى، سيكون هناك وولفرين جديد.. أعتقد أنه سيكون بأسلوب مختلف تمامًا”.

The Wolverine - Disney+ Hotstar

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

 كشفت تقارير صحفية، أن ستديوهات  مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم DEADPOO، & Wolverine.

 وأوضحت التقارير، أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، علي الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

شرح نهاية Deadpool & Wolverine: كيف يؤثر الفيلم على الكون المتعدد في عالم مارفل السينمائي؟

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق  فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.
 

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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