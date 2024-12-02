مشاهير العرب - «ندمانة».. ميس حمدان تطرح أحدث أعمالها الغنائية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - طرحت الفنانة ميس حمدان، أحدث أغانيها بعنوان «ندمانة»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنيه ندمانة، كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أحمد عادل، تسجيل ميكس ماستر ماهر صلاح، كيبورد محمود شاهى، جيتارات مصطفى أصلان، ناى محمد عاطف وإخراج الكليب أحمد جريزمان.

آخر أعمال ميس حمدان

وكانت آخر أعمال ميس حمدان، أغنية بعنوان «زلزال في قلبي»، والتي تم طرحها خلال الصيف الماضي، من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع چورچ عاطف، ميكس وماستر ماهر صلاح، وناي محمد عاطف، وصورت ميس حمدان الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان.

كما شاركت الفنانة ميس حمدان في فيلم «السيستم» بطولة النجم أحمد الفيشاوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بالسينمات.

ودارت أحداث العمل إطار كوميدي حول قصة الشاب وحيد الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري