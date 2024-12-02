مهرجان الأقصر يطلق مسابقة لاختيار أجمل 14 وجه رجالي ونسائي بالسينما المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:13 مساءً - أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مسابقة "وجوه السينما قمر 14" لاختيار أجمل 14 وجها رجاليا ونسائيا على مدار تاريخ السينما المصرية، على أن يحضر الفائزين فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، المقرر انطلاقها يناير المقبل.

رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وقال السيناريست سيد فؤاد، إن المسابقة يقوم فيها كل متسابق باختيار 14 وجه مناصفة بين الرجال والنساء الأجمل في تاريخ السينما المصرية، ويضعها على صفحته الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، ويفوز الأعلى تفاعلًا على صفحاته، حيث يتم اختيار عشرة فائزين وفائزات لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عبر قطار الشباب والإقامة في مدينة الشباب بالأقصر لحضور جميع فعاليات المهرجان، كذلك زيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

شروط المسابقة

أما عن شروط المسابقة، فأوضحت المخرجة عزة الحسيني أن المسابقة تشترط أن لا يزيد عمر المتسابقين على 45 عاما، على أن يتم فتح باب المسابقة خلال الفترة من يوم 4 إلى 14 ديسمبر الجاري، ويأتي إطلاق المسابقة بمناسبة اختيار المهرجان شعار "السينما الافريقية قمر 14" عنوانا لدورته الجديدة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة في شهر يناير المقبل، والمهرجان يقيمه وينظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.

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