مشاهير العرب - من ملفات المحاكم المصرية.. موعد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» على قناة «dmc» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:27 مساءً - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو التشويقي، لمسلسل «ساعته وتاريخه» بطولة الفائزين في برنامج كاستينج.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» من الخميس الموافق 5 من ديسمبر، عبر شاشة dmc.

وبدأ البرومو بكلمات تشويقية، مليئة بالإثارة وهي: «عايزك راجل ومتخافش.. مفيش راجل يستحمل اللي ابوك استحمله من أمك.. بيت مسكون»، واعتمدت ألوان الأزياء والصورة المُستخدمة في البرومو على الدرجات الغامقة، وظهر فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الذين شاركوا في برنامج «كاستنج».

ومن بين الفنانين الذين ظهروا في البرومو: «أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، مايان السيد، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي».

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

ويعد مسلسل ساعته وتاريخه، تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ومن المقرر أن يعرض العمل يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام 11 مساء، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة، ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.