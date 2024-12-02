مشاهير العرب - بسبب الحضن.. محمد رمضان وشيرين رضا يتصدران التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:09 مساءً - تصدر اسم كل من شيرين رضا، ومحمد رمضان، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك ظهورهما معا في إحدى السهرات.

شيرين رضا ومحمد رمضان

وشارك محمد رمضان، صورا عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» برفقه شيرين رضا، وعلق عليها: «مش فاضي».

وظهرت شيرين رضا، بإطلالة مميزة وجريئة مرتدية فستانا قصير باللون الفضى اللامع.

أحدث الأعمال شيرين رضا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، هو فيلم «وداعا حمدي» الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية، ويشاركها البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: آية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

وتدور أحداث الفيلم حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

آخر أعمال محمد رمضان

وكانت آخر أعمال محمد رمضان، هو مسلسل «جعفر العمدة» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا باهرا بين الجمهور.

وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم: هالة صدقي، مي كساب، زينة، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، وجوري بكر، لبنى ونس، سلوى عثمان، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق.