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أحمد العوضي يلتقي فايزة الشبح بمنطقة شق الثعبان اليوم في فهد البطل - أخبار كلمتك

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أحمد العوضي يلتقي فايزة الشبح بمنطقة شق الثعبان اليوم في فهد البطل - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يلتقي فايزة الشبح بمنطقة شق الثعبان اليوم في فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:13 صباحاً -  يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل فهد البطل المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، ومن المقرر أن يقابل في تصوير اليوم المعلمة فايزة الشبح التي تلعب دورها الفنانة لوسي، ويتم التصوير بمنطقة شق الثعبان.

 

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

 وانتهى العوضي من تصوير بعض المشاهد التي تجمعه بشقيقته راوية التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي، والتي تسبب في دخوله السجن بعد مشاجرة بسببها مع بعض الشباب.

وبعد التطاول عليها يعلم  فهد البطل بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.


وكان أحمد العوضي  قد انتهى أيضًا من تصوير بعض المشاهد التي تجمعه بكاناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ووالدها الذي يلعب دوره الفنان حجاج عبد العظيم.

 

كواليس مسلسل  فهد البطل

 ويجسد حجاج عبد العظيم شخصية يمتلك إحدى ورش الرخام، ويعمل معه “فهد البطل” الذى يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، وتربطه علاقة حب بـ ابنة حجاج عبد العظيم خلال أحداث العمل، وتلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ولكن والدها يرفض زواجهما، مما يجعله يدخل في خلافات مع فهد، الذي يترك العمل ويبدأ في الاعتماد على نفسه.

 


فريق عمل مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث المسلسل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والعمل مكون من 30 حلقة،  بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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