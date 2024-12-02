مشاهير العرب - بسبب نيرة أشرف.. مايان السيد تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - مايان السيد.. خلال ساعات قليلة، ارتبط اسم الفنانة مايان السيد بـ نيرة أشرف، المعروفة بـ«فتاة المنصورة»، بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسل «ساعته وتاريخه»، المقرر عرضه في الأيام المقبلة.

مايان السيد في مسلسل «ساعته وتاريخه»

وطرحت قناة dmc، برومو مسلسل «ساعته وتاريخه»، وظهرت مايان السيد في البرومو الرسمي للمسلسل وهي تجلس داخل أحد الأتوبيسات، منهارة من البكاء، مما أشار إلى الأحداث المؤلمة التي تعرضت لها نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

مايان السيد ونيرة أشرف

ومن جانبها خرجت مايان السيد من خلال تصريحات صحفية تؤكد أنها لا تجسد شخصية نيرة أشرف، بل تؤدي شخصية تدعى «نادية»، التي تجسد معاناة فتيات عديدات تعرضن للعنف والتهديد، مما جعل الظروف تتشابه مع الفتاة نيرة أشرف.

وأضافت مايان السيد، بأن المسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية ويركز على قضايا المرأة بشكل عام وليس قضية واحدة فقط.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويبدأ عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» على شاشة dmc يوم 5 ديسمبر المقبل، ويتناول عدة قضايا من المحاكم المصرية، التي يتناولها وقوة طاقمه الفني، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج ورؤية فنية عمرو سلامة، كما شارك في إخراجه أحمد عادل، وعمرو موسى، ومحمد دياب.

أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه»

ويخوض بطولته عدد من متسابقين برنامج كاستينج وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.