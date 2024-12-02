بعد تألقها فى "نقطة سودة".. أسما سليمان تشارك فى "سيد الناس" بدور مميز أمام عمرو سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً -

تعيش النجمة أسما سليمان حالة من التوهج الفنى، حيث تتألق فى مسلسل "نقطة سودة" الذى يعرض حاليا على قناة ام بى سى مصر، وتظهر من خلاله بدور خطيبة الفنان أحمد فهمي، ولاقى دورها استحسان الجمهور، حيث أظهر الثنائي أسما وفهمى تناسقًا كبيرًا في الأداء، وأثنى الجمهور على الكيمياء التى تجمع بينهما وتفاعلهما على الشاشة.

يضم مسلسل "نقطة سوداء" عددا من الفنانين منهم: ناهد السباعي، مؤمن نور، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، سماح أنور، أحمد بدير، وأحمد مجدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

تشارك النجمة الشابة اسما سليمان في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، بدور محوري ومميز ضمن الأحداث، حيث تظهر بشخصية تحمل الكثير من العمق والتحدي، وتأتي مشاركتها في هذا العمل بعد نجاحها دراميا فى الاعمال التى قدمتها من قبل، وتأكيدًا على موهبتها الفنية وتطورها المستمر.

بدأت النجمة الصاعدة أسما سليمان مشوارها الفني بخطوات ثابتة، حيث لفتت الأنظار منذ ظهورها الأول في مسلسل "بين عالمين" مع الفنان طارق لطفى، ثم انطلقت بقوة فى عالم الدراما، واستطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز الوجوه الشابة في الدراما المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا بأعمالها المتنوعة مثل: "مفترق طرق" و"بابا المجال" و"ابو العروسة"، وهي الأعمال أضافت إلى رصيدها الفني الكثير.

وتعتبر اسما سليمان من أبرز النجمات الشابات على الساحة الفنية حاليا، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد. تتميز أسما بقوة حضورها على الشاشة؛ مما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة التي تستحق المتابعة، كما إنها تتفاعل بشكل مستمر مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من ارتباطهم بها، كما تتميز الفنانة اسما سليمان بقدرتها على تجسيد مختلف الشخصيات.

يجمع مسلسل "سيد الناس" نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، على رأسهم: عمرو سعد الذي يتولى بطولة العمل، بالإضافة إلى إلهام شاهين، خالد الصاوى، ريم مصطفى، رنا رئيس، وغيرهم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم بين محمد سامى والكاتب الصحفى خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

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