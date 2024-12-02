المعهد العالي للسينما ينظم ملتقى قسم التصوير 2024 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:43 صباحاً - نظم المعهد العالي للسينما تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف كل من الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد والدكتور محمد شفيق رئيس قسم التصوير، ملتقى قسم التصوير 2024، حيث يجمع اللقاء بين خريجى وطلبة قسم التصوير بالمعهد.

ملتقى قسم التصوير 2024

وقال الدكتور محمد شفيق رئيس قسم التصوير بالمعهد: “إنه لطالما كان المعهد العالى للسينما هو البيت الكبير الذى يجمعنا والذي نمت وتطورت أفكارنا واكتملت شخصياتنا الفنية داخل جدرانه”.

وتقدمت الدكتورة ايمان يونس عميد المعهد بخالص الشكر والامتنان لكل القامات من خريجى المعهد والتى ساهمت أعمالهم وإبداعاتهم فى إثراء الصورة السينمائية والدراما التلفزيونية.

رئيس أكاديمية الفنون

وأعربت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون عن سعادتها بهذا الحدث الهام الذى يجمع أجيال متعددة بثقافات وخبرات متنوعة، مضيفة أن: “الدكتور شوقى على محمد استاذ التصوير السينمائي الراحل والعميد السابق للمعهد كان دائما يجمعنا فى لقاء سنوى واليوم يجمعنا البيت الكبير المعهد العالي للسينما فى ذكرى ميلاده ولقاء هام لتكريم عمالقة ساهموا فى تشكيل ثقافتنا السينمائية ولنستمع ونتحاور حول طموحات وإنجازات الأجيال الجديدة”.

ملتقى قسم التصوير بمعهد السينما

و أقيم الملتقى بالمبنى الجديد بالمعهد العالي للسينما حيث بدأت الفعاليات بالتقاط صورة جماعية ثم معرض للصور الفوتوغرافية لتشهد بعد ذلك قاعة الدولبى بدايات الحفل وفيلم قصير عن المعهد بعنوان " ترانزيت ".

أعقب ذلك حوار مفتوح عن بدايات فن التصوير السينمائي مع المصور السينمائي الكبير سعيد شيمى ثم لقاء آخر بعنوان “الذكاء الصناعى وصناعة السينما” إدارة الدكتور مايكل جورجى الدكتور بقسم التصوير بالمعهد ولقاء اخر هام بعنوان “التحديات التى يواجهها مدير التصوير فى مصر” بحضور باقة من أهم مديرى التصوير فى مصر وهم سامح سليم، ايمن ابو المكارم، إسلام عبد السميع وعزمى الرحمانى.

وأخيرا تقديرا لدور جيل ساهم بخبرته وتاريخه وعلمه فى تطوير فن التصوير فى مصر كرم المعهد العالي للسينما مجموعة من الرواد وهم محمد رفعت، سعيد شيمى، سمير فرج، ماهر راضى، شوقى على محمد وسمير سعد الدين.

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