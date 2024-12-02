مشاهير العرب - صفاء الطوخي لـ«الأسبوع»: أعود للدراما الرمضانية بـ«فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - أعربت الفنانة صفاء الطوخي، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدة أنها متحمسة جدا لهذا العمل.

وقالت (صفاء) في تصريحات خاصة لـ الأسبوع إنها لم تبدأ بعد تصوير مشاهدها في المسلسل وتستعد لبدء التصوير مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى، أنها تهتم كثيرا بتفاصيل الدور الذي تجسده خلال أحداث أي عمل فني تقدمه، وأن من أهم العوامل التي حمستها للمشاركة في فهد البطل، أن الدور مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

ونوهت (صفاء)، إلى أن فريق العمل سواء، البطل أو المخرج أو جهة الإنتاج، عوامل جذبتها أيضا للمشاركة في فهد البطل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "فهد البطل" في جنوب الصعيد، حول قصة فهد الذي يأتي من إحدى مدن الصعيد ويواجه تحديات كبيرة بعد دخوله السجن وخروجه منه، ويتكون العمل من 30 حلقة.

"فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، سارة سلامة، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، نسرين أمين، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.