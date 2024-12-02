برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - صفاء الطوخي لـ«الأسبوع»: أعود للدراما الرمضانية بـ«فهد البطل» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - صفاء الطوخي لـ«الأسبوع»: أعود للدراما الرمضانية بـ«فهد البطل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صفاء الطوخي لـ«الأسبوع»: أعود للدراما الرمضانية بـ«فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - أعربت الفنانة صفاء الطوخي، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدة أنها متحمسة جدا لهذا العمل.

وقالت (صفاء) في تصريحات خاصة لـ الأسبوع إنها لم تبدأ بعد تصوير مشاهدها في المسلسل وتستعد لبدء التصوير مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى، أنها تهتم كثيرا بتفاصيل الدور الذي تجسده خلال أحداث أي عمل فني تقدمه، وأن من أهم العوامل التي حمستها للمشاركة في فهد البطل، أن الدور مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

ونوهت (صفاء)، إلى أن فريق العمل سواء، البطل أو المخرج أو جهة الإنتاج، عوامل جذبتها أيضا للمشاركة في فهد البطل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "فهد البطل" في جنوب الصعيد، حول قصة فهد الذي يأتي من إحدى مدن الصعيد ويواجه تحديات كبيرة بعد دخوله السجن وخروجه منه، ويتكون العمل من 30 حلقة.

"فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، سارة سلامة، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، نسرين أمين، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق