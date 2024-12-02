مسرح السامر يشهد احتفالية قصور الثقافة بتسعينية فيروز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - وسط إقبال وتفاعل جماهيري كبير، شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس الأحد، احتفالية "تسعينية فيروز"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفاء بعيد ميلاد الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز.

احتفالية قصور الثقافة بتسعينية فيروز

وشهد الاحتفالية الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبحضور العديد من القيادات الثقافية ونخبة من المبدعين والصحفيين والقنوات الفضائية.

استهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه تقديم الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو د. مازن دراز، مجموعة من روائع الفنانة فيروز منها: "نسم علينا الهوى، سألوني الناس، راجعين يا هوى، سألتك حبيبي، سهر الليالي، سكن الليل" وغيرها، بجانب عدد من أغاني زمن الفن الجميل، منها: "طاير يا هوى، سواح".

وأشاد "ناصف" بأداء الفرقة ومطربيها مقدمًا الشكر للشئون الفنية بالهيئة للجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ الاحتفالية، مؤكدا أن الفنانة الكبيرة فيروز واحدة من أعلام الفن العربي بما قدمته من أعمال بارزة على مدار تاريخها الفني الكبير.

وأضاف أن خطط وزارة الثقافة تستهدف دائمًا الاحتفاء برموز الطرب، وأن هيئة قصور الثقافة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة الاحتفالات الفنية المجانية للجمهور في القاهرة والمحافظات.

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