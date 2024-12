أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - ينتظر محبو الدراما الكورية شهر ديسمبر بفارغ الصبر، وهذا لقدوم الشهر الأخير من سنة 2024 مع العديد من المسلسلات الشيقة والتي يتطلع لها المعجبون من جميع أنحاء العالم.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 7 درامات كورية في شهر ديسمبر المقبل:

مسلسل Squid Game 2

ينتظر الجمهور حول العالم الافراج عن الجزء الثاني من المسلسل الكوري الأشهر في العالم “Squid Game”، والذي دارت حوله العديد من النقاشات عن ما أن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا،

وتدور أحداث الموسم الثاني المرتقب بشدة من "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

يضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

يعد الموسم الثاني بارتفاع المخاطر، والكشف عن أسرار رئيسية، وصراعات أخلاقية أعمق، مما يضمن استمرار "لعبة الحبار" في جذب الجماهير في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر عرضه في 26 ديسمبر على Netflix.

دراما Light Shop

يؤدي بطولة المسلسل الكوري Light Shop كلًا من: Ju Ji Hoon وPark Bo Young وBae Seong Woo وSeolhyun وLee Jung Eun

وتدور قصة العمل حول جونغ وون يونغ “جو جي هون”، المالك الغامض لمتجر للإضاءة في زقاق منعزل، ويعمل المتجر كمفترق طرق للأفراد الذين يتعاملون مع ماضٍ مؤلم، وكل منهم ينجذب بشكل لا يمكن تفسيره إلى ضوءه الدافئ. وبينما يتنقلون بين صراعاتهم، يصبح المتجر مساحة حيث "تلتقي الحياة والموت"، مما يؤدي إلى اكتشافات مهمة حول ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وم المقرر عرض الدراما يوم 4 ديسمبر على DISNEY+.

مسلسل Who Is She

تعد دراما "من هي" اقتباس من فيلم "Miss Granny" الشهير لعام 2014، حيث تتبع القصة أوه مال سون، وهي امرأة تبلغ من العمر 74 عامًا تستعيد بشكل غامض جسدها الذي كانت عليه عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا بعد زيارة استوديو تصوير غريب، واغتنمت هذه الفرصة، وشرعت في رحلة لتحقيق حلمها الذي لم يتحقق في أن تصبح مغنية بينما تتنقل بين تعقيدات تحولها الشبابي وتأثيره على عائلتها.

من بطولة جونغ جي سو بدور أوه دو ري الشابة وكيم هاي سوك بدور نفسها الأكبر سنًا، يقدم المسلسل مزيجًا من الدراما الصادقة والفكاهة ورواية القصص من الحياة. إنه يتوسع في فرضية الفيلم الأصلي، ويضيف طبقات من الغموض والعاطفة إلى السرد، ومن المقرر عرضه في 18 ديسمبر على قناة KBS الكورية.

دراما The Starry Night

يقوم ببطولة دراما The Starry Night كلًا من الممثلة Go Hyun Jung والممثل Ryeoun، والتي من المقرر عرضها يوم 23 ديسمبر على قناة ENA الكورية.

وتدور أحداث الدراما حول صناعة الترفيه الكورية، حيث تتبع القصة كانغ سو هيون، التي تلعب دورها جو هيونغ جونغ، الرئيسة التنفيذية العملية لوكالة ترفيهية، في البداية، تقترب من يو جين وو، الذي تلعب دوره ريون، وهو متدرب يكافح، بدوافع خفية، ومع ذلك، تتطور علاقتهما عندما تصبح مرشدة، وتوجهه في سعيه إلى النجومية، ويتناول المسلسل موضوعات الطموح والإرشاد والتحول الشخصي، مع خلق شخصيات متناقضة للشخصيات الرئيسية لتوتر ديناميكي.

مسلسل Cindrella Game

ومن المقرر عرض مسلسل Cindrella Game من بطولة Han Groo وChoi Sang، في 2 ديسمبر في تمام الساعة الـ 7:50 مساءًا بتوقيت كوريا الجنوبية على قناة KBS.

وتدور قصة العمل حول Goo Hanna وهي امرأة عزباء، نشأت كأكبر طفل في عائلتها وأصبحت معيلة الأسرة، بينما طورت شعورًا قويًا بالمسؤولية، والتتي تتميز بالأخلاص لعائلتها، لكنها تعلم الحقيقة المروعة وهي أنها ليست ابنة عائلتها الحقيقية، وأن عائلتها الحالية أعداء والديها الحقيقيين وقد تم استغلالها من قبل والديها المزيفين، وتولد هانا الآن من جديد وتصبح تجسيدًا للانتقام، في الوقت نفسه، هوانج جين جو هي الرئيسة التنفيذية لشركة Hyesung Tour، وهي شركة تابعة لمجموعة Hyesung. بصفتها الرئيسة التنفيذية، فقد اكتسبت الثقة الكاملة من شعبها بعد توجيه شركتها إلى ثاني أعلى مكانة في الصناعة، وتتورط مع كو ها نا.

دراما Sorry Not Sorry

يدور المسلسل الكوميدي الرومانسي Sorry Not Sorry حول امرأة تتنقل بعد فسخ خطوبتها إلى مدينة جديدة، وبينما تتلاعب بوظائف بدوام جزئي لإدارة قرض منزل زفافها الملغى، تلتقي برجلين مهمين: تشا هيون وو، محامي الطلاق الذكي الذي يلعب دوره تشوي دانييل، وكيم إيان، صاحب مقهى ساحر يلعب دوره كيم مو جون.

ويمزج هذا المسلسل بين الفكاهة والرومانسية واللحظات المؤثرة بينما تستكشف سونغ يي علاقات جديدة، ومن المتوقع أن يلقى مسلسل "Sorry Not Sorry" صدى لدى محبي القصص المرحة، وذلك بفضل طاقم دعم قوي، ومن المقرر عرضه في 5 ديسمبر على قناة KBS.

دراما Check-in Hanyang

من المقرر عرض دراما Check-in Hanyang من بطولة Bae In Hyuk وKim Ji Eun في 21 ديسمبر على قناة Channel A، وينتمي المسلسل إلى فئة الرومانسية التاريخية، حيث تدور أحداثها في عصر جوسون، وتركز على حياة الشباب الذين يعملون في “يونغتشيونرو”، وهو أكبر دار ضيافة في المملكة، وتستكشف قصة بلوغ سن الرشد وصداقاتهم وحبهم.

