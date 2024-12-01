مشاهير العرب - بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا.. تعرف على أبطال وقصة فيلم «مين يصدق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - فيلم مين يصدق.. حقق فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبد الباقي نجاحًا لافتا منذ بدء عرضه بدور السينما الأربعاء الماضي، بعد مشاركته في مسابقة "آفاق السينما العربية" ضمن الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مين يصدق فيلم يجمع بين التشويق والدراما، حيث شهد إشادات واسعة من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة وأداء فريق العمل، خاصة المخرجة في أولى تجاربها الطويلة.

كما لاقت أغاني فيلم مين يصدق التي قدمها أبو الأنوار، للآ فضة، ونور والضبع، انتشارًا واسعًا عبر "تيك توك"، حيث تداول المستخدمون مقاطعها بشكل كبير. الفيلم يروي قصة "نادين"، التي تعاني من إهمال والديها، وتجد في الشاب المحتال "باسم" نوعًا من الاهتمام والحب، قبل أن تتورط معه في سلسلة من عمليات النصب التي تهدد علاقتهما.

يضم فيلم مين يصدق نخبة من النجوم، أبرزهم أشرف عبد الباقي، يوسف عمر، وجايدا منصور، وسيناريو زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.

أحداث فيلم «مين يصدق»

دارت أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين» التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

شارك فيلم «مين يصدق» عددا من نجوم الفن، أبرزهم: شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، وشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.

تعليق الفنان أحمد حلمي

حرص الفنان أحمد حلمي على توجيه رسالة دعم للمخرجة الشابة زينة أشرف عبد الباقي بعد طرح أولى أفلامها «مين يصدق» في السينمات.

وكتب أحمد حلمي معلقا على عرضفيلم مين يصدق، وذلك على «إنستجرام»: «فيلم لازم يتشاف تحفة مبروك يوسف وچایده جامدین بس.. مبروك للمخرجة الموهوبة الجامدة.. زينة عبد الباقي».