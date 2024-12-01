مشاهير العرب - نوال الكويتية تتصدر التريند بعد سحب جنسيتها.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - نوال الكويتية.. تصدرت الفنانة نوال الكويتية، تريند محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان دولة الكويت بسحب جنسيتها، ليتساءل الجمهور عن سبب حدوث ذلك.

سحب الجنسية من نوال الكويتية

وسُحبت الجنسية الكويتية من نوال، علما بأنها قد حصلت على الجنسية بموجب مرسوم في عام 2001، وهي متزوجة من الملحن الكويتي مشعل العروج منذ 4 مارس 2009، ويعد سبب سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية، هو كونها عراقية الجنسية، وليست من مواليد دولة الكويت، كما يرجح البعض.

وهذا هو ما يعتبر سببًا كافيًا لسحب جنسيتها، أنها من البدون غير محددي الجنسية، أو المقيمين بصورة غير قانونية في الدولة، وحصولها على الجنسية عن طريق التبعية.

نوال الكويتية

نوال الكويتية، ولدت في 18 من نوفمبر 1966 وتحمل الجنسية الكويتية منذ عام 2001، بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات الميلادية وكانت من عشاق الفن والموسيقى وكان سبب دخولها المعهد حبها للموسيقى وكان من أحب المطربين إلى قلبها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز.

ظهرت نوال لأول مرة على المسرح حينما كان عمرها 17 سنة، وهو ما جعلها تخرج من التعليم في المرحلة الثانوية بسبب انشغالها بالفن، صدر أول ألبوم لنوال في عام 1984، وكان من المعروف عنها أنها لا تضع اسم معين على ألبوماتها، حيث كانت تكتفي بكتابة اسمها واسم السنة التي صدر بها الألبوم مثل نوال 2000.

آخر أعمال نوال الكويتية

ومؤخرا طرحت نوال الكويتية، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم العالم أنت، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

والأغنية من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبد الله، توزيع موسيقي محمد صالح.