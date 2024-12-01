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مشاهير العرب - نوال الكويتية تتصدر التريند بعد سحب جنسيتها.. تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نوال الكويتية تتصدر التريند بعد سحب جنسيتها.. تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نوال الكويتية تتصدر التريند بعد سحب جنسيتها.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - نوال الكويتية.. تصدرت الفنانة نوال الكويتية، تريند محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان دولة الكويت بسحب جنسيتها، ليتساءل الجمهور عن سبب حدوث ذلك.

سحب الجنسية من نوال الكويتية

وسُحبت الجنسية الكويتية من نوال، علما بأنها قد حصلت على الجنسية بموجب مرسوم في عام 2001، وهي متزوجة من الملحن الكويتي مشعل العروج منذ 4 مارس 2009، ويعد سبب سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية، هو كونها عراقية الجنسية، وليست من مواليد دولة الكويت، كما يرجح البعض.

نوال الكويتية

وهذا هو ما يعتبر سببًا كافيًا لسحب جنسيتها، أنها من البدون غير محددي الجنسية، أو المقيمين بصورة غير قانونية في الدولة، وحصولها على الجنسية عن طريق التبعية.

نوال الكويتية

نوال الكويتية، ولدت في 18 من نوفمبر 1966 وتحمل الجنسية الكويتية منذ عام 2001، بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات الميلادية وكانت من عشاق الفن والموسيقى وكان سبب دخولها المعهد حبها للموسيقى وكان من أحب المطربين إلى قلبها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز.

نوال الكويتية

ظهرت نوال لأول مرة على المسرح حينما كان عمرها 17 سنة، وهو ما جعلها تخرج من التعليم في المرحلة الثانوية بسبب انشغالها بالفن، صدر أول ألبوم لنوال في عام 1984، وكان من المعروف عنها أنها لا تضع اسم معين على ألبوماتها، حيث كانت تكتفي بكتابة اسمها واسم السنة التي صدر بها الألبوم مثل نوال 2000.

آخر أعمال نوال الكويتية

ومؤخرا طرحت نوال الكويتية، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم العالم أنت، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

والأغنية من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبد الله، توزيع موسيقي محمد صالح.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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