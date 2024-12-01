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مشاهير العرب - أبرزهم ياسمين صبري.. تعرف على البطولات النسائية لـ مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبرزهم ياسمين صبري.. تعرف على البطولات النسائية لـ مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم ياسمين صبري.. تعرف على البطولات النسائية لـ مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - شهد موسم مسلسلات رمضان 2025 سيطرة البطولة النسائية على السباق الرمضاني حيث يشارك نحو 12 فنانة في السباق، وتتنوع الأعمال ما بين الدراما والكوميديا وغيرها.

وكان من أبرز النجمات المشاركة في سباق مسلسلات رمضان 2025: «ياسمين عبد العزيز، مي عمر، ياسمين صبري، أمينة خليل، دينا الشربيني، غادة عبد الرازق، دنيا سمير غانم، نيللي كريم، ريهام عبد الغفور، روجينا»، وآخرين من النجمات، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز مسلسلات البطولة النسائية رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل «وتقابل حبيب»، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالتعاون مع الفنان كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة المكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وياسمين عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا.

ويسجل مسلسل وتقابل حبيب، التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».

ياسمين عبد العزيز

مسلسل إش إش

بينما تشارك الفنانة مي عمر في مارثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «إش إش»، والذي تجسد خلال لأحداثه دور راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «إش إش» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومؤخرا كشف محمد سامي عن انتهائه من تصوير مسلسل إش إش.

ويشارك في بطولة مسلسل إش إش، بجانب مي عمر عدد من نجوم الفن أبرزهم: ماجد المصري، وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مي عمر

مسلسل شباب امرأة

كما تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض مارثون رمضان 2025 من خلال مسلسل شباب امرأة، والعمل من إخراج أحمد حسن

وينتمي مسلسل شباب إمرأة إلى نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية.

الفنانة غادة عبد الرازق

مسلسل عايشة الدور

تعود الفنانة دنيا سمير غانم للمشاركة في مارثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «عايشة الدور» بعد غياب دام لأكثر من عامين منذ عرض مسلسل جت سليمة.

مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم، وإنتاج أحمد السبكي وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتدور أحداث مسلسل عايشة الدور في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 15 حلقة.

دنيا سمير غانم

مسلسل ناقص ضلع

كما تشاركت الفنانة نيللي كريم، بمسلسل «ناقص ضلع» في رمضان 2025، ويشاركها في البطولة كندة علوش، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.

الفنانة نيللي كريم

مسلسل ظلم المصطبة

وتخوض الفنانة ريهام عبد الغفور سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «ظلم المصطبة» بالتعاون مع الفنان إياد نصار، وفتحى عبد الوهاب، وهو من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هاني خليفة.

ريهام عبد الغفور

مسلسل حقي وحقك

بينما تخوض الفنانة روجينا سباق دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «حقي وحقك»، ومن المقرر ان تدور احداث العمل في إطار اجتماعي لايت، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وجاري ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم.

روجينا

مسلسل بمية دهب لهيفاء وهبي

مسلسل «بمية الدهب»، من بطولة الفنانة هيفاء وهبي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق مسلسلات رمضان 2025، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من نجوم الدراما.

ويواصل صناع المسلسل إبرام التعاقدات مع باقي أبطال العمل، وكان آخر المنضمين لقائمة الأبطال النجمين أحمد وفيق ومحمد لطفي، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج مرقس عادل.

هيفاء وهبي

مسلسل أشغال شقة 2

وتشارك الفنانة أسماء جلال في سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل أشغال شقة 2 بالتعاون مع الفنان هشام ماجد، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه الثنائي في الجزء الأول من المسلسل خلال شهر رمضان الماضي.

وشارك الثنائي هشام ماجد وأسماء جلال، بطولة مسلسل أشغال شقة مع عدد من الفنانين أبرزهم: مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ودارت قصة مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاح فنيا وجماهيريا كبيرا.

أسماء جلال

مسلسل ضل حيطة

مسلسل «ضل حيطة»، من بطولة الفنانة ياسمين صبري، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، وجاري التعاقد مع باقي فريق عمل المسلسل.

ويناقش المسلسل قضايا المرأة في المجتمع، ويتم عرضها على مدار 30 حلقة.

ياسمين صبري

مسلسل لام شمسية

وأيضا من النجمات المشاركة في دراما رمضان 2025 الفنانة أمينة خليل من خلال مسلسل «لام شمسية» ويشاركها البطولة الفنان أحمد السعدني ومحمد شاهين وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وينتمي مسلسل «لام شمسية» لـ نوعيو مسلسلات الـ 15 حلقة، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا نظرا لتمتع أبطاله بجماهيرية كبيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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