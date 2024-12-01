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مشاهير العرب - «كأنك روح».. جنات تطرح أحدث أعمالها الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كأنك روح».. جنات تطرح أحدث أعمالها الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كأنك روح».. جنات تطرح أحدث أعمالها الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:59 مساءً - طرحت الفنانة جنات، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «كأنك روح»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية كأنك روح، كلمات: أحمد عيسى، ألحان: مدين، توزيع: أحمد عادل، مكس وماسترينج: هاني محروس

وجاءت كلمات الأغنية: «كأنك تروح بتلمسنى فبتحول لحد جديد، كأنك عيد كأنك اخر المشاوير وحضنك اول المواعيد، انا حبيت امير أحلام من الحواديت، وحضنك بيت ووسط الناس انا بقولك ياريت تفضل معايا ياريت، مكملنى مقوينى مطمنى صدقت معايا في كلامك فضلت معايا مستنى، مكملنى وشيلت كتير اوى عنى، انا دلوقتى قدامك تعالى وقرب احضنى».

آخر اعمال جنات

والجدير بالذكر أن آخر اعمال جنات، هي أغنية «خلصتني» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين ومن إنتاج آلاء لاشين.

جاءت كلمات الأغنية: لا واللهِ مفيش ولا ضيقة ولا حاجات من دي

لو زعلان يبقي انت لازمني وفارق عندي..

انا دلوقتي بشوفك هوا مالهوش تأثير

واحد زي الدنيا بحالها في منه كتير.. .

خلصتني منك وانا جنبك

علمتني استغني ف قربك

ندمتني على تعبي عشانك

ياللي بإيدي طلعت لفوق..

جرئتني عاللي بيضعفني

حررتني ماللي مكتفني

عرفتني سكة نسيانك

شكراً قوي خلتني أفوق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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