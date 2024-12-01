طرح البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:58 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه، طرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

مسلسل ساعته وتاريخه

وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن منذ فترة عن بدء تصوير مسلسله الجديد المعنون بــ "ساعته وتاريخه".

وكشف سلامة عن صورة من كواليس بدء تصوير عمله وأرفقها بتعليق: في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير (ساعته وتاريخه).

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