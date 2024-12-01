تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

طرح البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرح البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:58 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه، طرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

 

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل  من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

مسلسل ساعته وتاريخه

وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن منذ فترة عن بدء تصوير مسلسله الجديد المعنون بــ "ساعته وتاريخه". 

وكشف سلامة عن صورة من كواليس بدء تصوير عمله وأرفقها بتعليق: في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير (ساعته وتاريخه).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

نور محمود: حنان مطاوع وش الخير عليا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق