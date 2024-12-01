مشاهير العرب - طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل «ساعته وتاريخه».. وهذا موعد العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:22 مساءً - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي لـ مسلسل «ساعته وتاريخه» بطولة الفائزين في برنامج «كاستينج».

وشارك عمرو الفقي، البرومو التشويقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه: «الفائزين في برنامج كاستين في مسلسل ساعة و تاريخه يوم 5 ديسمبر على قناة Dmc».

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

ويعد المسلسل تجربة جديدة للمتسابقين الفائزين في برنامج «كاستنج»، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية، ويدور في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ومن المقرر أن يعرض العمل يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام 11 مساء، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة، ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.