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نورهان تكشف سبب غيابها عن الفن في "واحد من الناس" - أخبار كلمتك

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نورهان تكشف سبب غيابها عن الفن في "واحد من الناس" - أخبار كلمتك

نورهان تكشف سبب غيابها عن الفن في "واحد من الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - يستضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، الفنانة نورهان، وذلك في حلقة يوم غد الاثنين. 

رحلة نورهان الفنية

تتحدث نورهان خلال اللقاء عن بدايتها الفنية وأقرب أصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا، كما تتحدث عن تفاصيل رحلتها الفنية وأهم الأعمال التي قدمتها وسر غيابها عن التمثيل لفترة طويلة وكواليس عودتها. 


كما تكشف نورهان عن تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة وزواجها وعلاقتها الأسرية بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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